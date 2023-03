Courcelles 0 – Snef 1

Avec une équipe rajeunie, Courcelles a fait jeu égal avec Snef jusqu’à la 89e et l’unique but de la partie. "L’arbitre, une personne de Snef, nous a refusé un but valable vers la 70e", peste le coach Youri Kabeya.

Roux 2 – Péronnes 0

Après six mois d’attente, Roux obtient son 2e succès en championnat. "Pour une fois, la réussite était de notre côté, alors que Péronnes a touché le poteau et la latte", relate l’entraîneur Youri Lecron. Piacenti (6e) et Pulci (80e) n’ont eux pas raté la cible.

Goutroux 0 – Marbaix 5

Avec son quadruplé, Maréchal est l’homme du match. Le buteur a aussi annoncé qu’il venait de signer à Froidchapelle.

Buvrinnes 1 – Anderlues 1

Contre-performance pour Anderlues qui est passé à côté de son sujet selon le coach Pierre Santoro. C’est L. Anzilao qui a égalisé deux minutes après la reprise.

Forchies 3 – Trazegn. Sp 0

Sans briller, Forchies s’impose grâce à Picarello, Sasa et Sanchez.

Carnières 4 – J. Trazegn. 0

Fidèle à lui-même, le leader l’emporte avec Ramdani (2), Debaise et Blairon comme buteurs.