PàC/Buzet 3 – Neufvilles 3

En supériorité numérique en fin de rencontre, le PàC a galvaudé les points de la victoire en concédant l’égalisation.

Morlanwelz 0 – Forchies 4

Face à une équipe de bas de classement, le leader de la division n’a pas tremblé.

Trazegnies Sp. 0 – Goutroux 1

Match piège pour les hommes de Christophe Barrit. Mais ces derniers, grâce à Massimo Di Renzo, ont assuré l’essentiel.

Maurage 3 – Roux 2

À neuf contre onze, les Roviens ont tenu bon avant de concéder le goal de la victoire en fin de rencontre.

La Buissière 2 – Houdeng 0

Un doublé d’Henquin permet aux joueurs locaux de relancer la machine et de croire encore au tour final.

Division 3D

Baileux 3 – Ransart 0

Les gars de Pierre Guerit ont battu un concurrent direct pour le maintien. Merci Dylan Guerit et ses trois réalisations.

Farciennes 0 – Gosselies 2

Les Farciennois ont manqué de réalisme. Ce qui n’a pas été le cas des Casseroles. "De mon point de vue, nous ne méritons pas de perdre. Hormis les deux occasions qui se sont transformées en but, nous n’avons pas vu Gosselies. Dommage ce penalty loupé à 0-2 et cette perte de mentalité", déplore Nicolas Duplessis, le T1 farciennois.

Rance 0 – Montignies 10

Cette nouvelle lourde défaite scelle le sort des Rançois, condamnés à descendre en P4 la saison prochaine.

Jamioulx 2 – Boussu-lez-Wal. 0

Grâce à deux changements gagnants, les Jameloviens reprennent leur place dans le top 5.

Frasnes 4 – Solre-St-Géry 1

Les Frasnois prolongent leur spirale positive en disposant des Solréziens, qui effectuent là la mauvaise opération du week-end.

Marcinelle 2 – Bouffioulx 0

Le choc de la journée a tourné à l’avantage des joueurs locaux (voir plus bas).

Fleurus 4 – Gerpinnes 1

Les Gerpinnois n’y arrivent décidément plus et ne sont plus à l’abri d’un possible retour en bas de classement.

Jumet 3 – Erpion 0

En recevant une des équipes en forme ces dernières semaines, Jumet devait faire le boulot pour maintenir la pression en haut de tableau. C’est chose faite, grâce à trois réalisations tombées en seconde période.