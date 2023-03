Quatrième succès consécutif des Montagnards sur le terrain de Marbaix. Henouil a ouvert le score pour les visiteurs, avant que Binard n’égalise peu avant le repos. En deuxième mi-temps, les hommes de Fabian Sénéchal ont repris le dessus pour passer définitivement devant grâce à Langelez et M. Olewski.

Beaumont B 1 – Momignies 8

Encore une victoire bien maîtrisée pour le leader. "Le match a vite été plié et j’ai pu faire tourner mon effectif, se réjouit le T1 David Gourisse. Le but encaissé en fin de match m’embête. Maintenant, on a quinze jours pour préparer le duel face à Gozée. Il faudra être prêt et on se devra de l’emporter."

Froidchapelle B 4 – Thuin B 2

Premier succès depuis un mois pour les Rouges. "Je suis très satisfait de mes joueurs qui ont mis de l’engagement physique, pointe l’entraîneur Fabian Garcia. C’était un beau match de football car les deux équipes ont voulu proposer du jeu. On a beaucoup de jeunes et ce genre de rencontre peut nous être fatal à cause du manque d’expérience. Ici, le groupe a montré du caractère." Dylan Vanderveken s’est illustré avec trois buts.

Gozée 2 – JS Erpion 3

À 11 contre 10, les Jaune et Noir n’ont pas su battre des Erpionnais très combatifs. Les ouailles de Michaël Versaevel enchaînent un second revers de rang. "L’adversaire a été très agressif, au-delà de la limit e, peste le coach gozéen. L’arbitrage n’a pas du tout été à la hauteur non plus. Ce match confirme aussi nos difficultés. À 2-1, nous avons eu les occasions pour tuer la partie. Erpion a joué avec ses armes et a réussi mais je trouve que c’est triste." "Oui nous avons été durs mais jamais dans la méchanceté, répond Antony Moles. Gozée est meilleur et nous avons joué avec nos armes. Les tacles les plus agressifs étaient de leur côté car ils n’ont pas pu gérer leur frustration. Nous avons montré qu’on méritait mieux que nos derniers résultats."

Chimay/Virelles 8 – La Buissière 2

Troisième victoire des Chimaciens face à des Buissiérois en très grande difficulté depuis quelques semaines. C’est la sixième défaite d’affilée pour l’équipe de Benoît Garçon.

Forges 4 – Sivry 1

Après un début difficile, les Forgerons ont fini par relever la tête et s’imposer. "Je suis très content de cette victoire dans des circonstances pas faciles, souligne Luc Quertinmont. Avec six titulaires absents, on a malgré tout fait le travail. Tout le monde s’est accroché et on a montré qu’un titre ne se gagne pas seulement avec 11 joueurs."