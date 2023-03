Marcinelle se rassure face à Bouffioulx en P3D

En recevant Bouffioulx, Marcinelle pouvait marquer les esprits en prenant le dessus sur l’un de ses concurrents directs pour le titre. Ou, au pire, relancer les Bouffaloniens dans un thriller haletant pour le titre en P3D. Mais le scénario de la rencontre a souri à l’équipe locale. "Je pense que les deux équipes appréhendaient le match, vu l’enjeu et c’était difficile de voir qui allait finir par émerger. Mais mon groupe a fait un match parfait. J’avais surtout insisté sur l’envie de bien faire et l’envie de garder notre première place. Je voulais que le groupe montre qu’on voulait y rester et qu’on n’y était pas par hasard. On n’a pas encore définitivement écarté Bouffioulx, car c’est une très bonne équipe. Mais l’adversaire reste derrière nous au classement. Nous, il nous reste encore cinq finales à disputer", confie Ahmed Gherdaoui, le T1 marcinellois.