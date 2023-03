MONT-SUR-MARCHIENNE: M. Peeters 0-2, A. Lefebvre 2-5, Vanderstraeten 0-2, Blaise B. 17-10 (3X3) et Th. 5-4, Milhi 4-4, Armant, L. Vitali 2-0, Bourgeois 0-4, S. Cambioli 5-0 (1), Gaspard.

United: Van Duuren 1-0, Deleris, Ouriaghli 2-2, Zoljami, Tesch 10-6, Costa 0-4, Grégoire 2-0, Mattelet 6-5 (1X3), Katic 2-0, De Walque 7-13 (2).

Si le leader a répliqué du tac au tac dans le premier quart, Mont-sur-Marchienne a ensuite comblé d’aise ses sympathisants et dirigeants, au lendemain de la victoire en finale de coupe du Hainaut. En effet, les joueurs de Pascal Chouli et Fabian Ravaux ont ensuite cloisonné leur raquette et bousculé d’importance les Bruxellois. Après 37-30 au repos et 54-37 à la 30e, ces derniers terminent en force. En vain. Enfin le déclic chez les Bleus ?

Charleroi 93 - Beez 87

23-18, 25-24, 27-23, 18-22

CEP: Tagliafero 0-5 (1X3), Tshiteya 13-3, Cirelli 15-6 (1), Lambot 1-13, Itangishaka 6-0 (2), Steinier 11-10 (3), A. Degimbe 2-8.

Gallia: Dendas 2-8, Trausch 11-10 (2X3), Geubel 2-0, Gailly 4-2, Borlon 6-9 (1), Van Hamme 4-2, Musey Mbuku 0-4, Forget 8-2, Geradon 2-2, Chapelle 3-6 (1).

Fidèles à leur bonne (?) habitude, les visiteurs de Didier Prinsen s’inclinent les armes à la main sur le terrain d’un ténor de la série. Le duel a été disputé de bout en bout. Le Charleroi Expérience Performance s’appuie sur son énorme cinq de base pour mener la danse mais sans jamais parvenir à s’envoler pour de bon: 48-42 au repos et 75-65 à la demi-heure. Le CEP conforte sa position. À Beez, on constate que la majorité des menacés s’est imposée.