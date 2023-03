Cartes jaunes: Tandoum, Ciot, Hinnens, Fakhar, Lesage.

Buts: Haillez (0-1, 13e), Renard (0-2, 54e ; 0-3 90e+2).

GILLY: Mouffe, Tandoum, Kalincik, Rouane, Bahati, Hamri (67e Bouregga), Dahmani, Mbango, Steens, Sirat (82e Karasular), Meuleman.

PAYS BLANC ANTOINIEN: Cuzzucoli, Ciot, Hinnens, Carbonnelle (77e Devillers), Filmotte, Renard, Huyzentruyt, Haillez, Fakhar, Lesage, Vancauwemberge.

Sur sa première opportunité, le Pays Blanc trouve déjà l’ouverture. Le coup de pied arrêté de Ciot, maître en la matière, est repris de la tête par Haillez, oublié au petit rectangle. Malgré quelques combinaisons intéressantes, les Gilliciens peinent à alerter Cuzzucoli. Seul Rouane force le portier visiteur à se détendre avant la pause, alors que Mouffe doit aussi s’employer devant Ciot. À la reprise, Bahati s’ouvre le chemin du but en effaçant deux défenseurs. L’attaquant des Gayolles est toutefois trop gourmand, il veut tenter le dribble de trop et se fait contrer. Quelques minutes plus tard, Renard ponctue une action collective des Antoiniens. Gilly ne s’en remettra jamais: "Oui, les joueurs ont pris un coup après le 0-2, avoue le coach Lokman Atasever. C’est vrai que c’est frustrant d’encaisser, alors que les meilleures occasions sont de ton côté. Mais je trouve que c’est un manque de caractère, de professionnalisme." Dans les arrêts de jeu, Renard inscrit le doublé après une longue chevauchée conclue par un magnifique lob. Un match à oublier du côté du Vélodrome !