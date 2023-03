Coupe U14 filles: les Dottigniennes se sont écroulées face à Colfontaine

Après une première mi-temps de bonne facture, les U14 de Jenny Debaere ont connu un trou d’air en concédant vingt points en moins de cinq minutes dans le troisième quart-temps. La fatigue accumulée a joué un rôle dans le scénario de match. L’ambiance de la Leuz’Arena et la pression liée à la finale jouaient aussi sur les nerfs de la JS. Plus positif dans le jeu, Colfontaine a offert plus de construction en phases offensives, aidé par un public des grands soirs. Pourtant, Dottignies a commencé la partie en se montrant plus tranchant en contre-attaque. Les tentatives sous l’anneau étaient aussi en réussite lors du premier acte. La coach espère que la déconvenue servira de leçon pour envisager encore mieux l’an prochain: "Les filles ont eu du mal à redémarrer dans le troisième quart. L’arbitrage laissait à désirer. Il y avait la place si on avait géré la pression et les fautes. On pouvait s’en sortir. Des filles étaient fatiguées mais se sont données jusqu’au bout et c’est ce que je retiens. C’est bien sûr frustrant de rentrer les mains vides, mais je suis satisfaite du beau parcours de mes joueuses cette saison. En championnat également !"