Coupe U12 filles: Dottignies ne conserve pas son trophée

En U12 filles, la finale était un remake de l’an passé. Et pour garder leur coupe dans l’armoire à trophées, les Dottigniennes devaient à nouveau faire face à Mons Capitale. Elles ont cependant dû se frotter aux progrès affichés par les Boraines et leur public survolté. La vivacité des Montoises a causé du souci à des Dottigniennes dont le jeu se base plus sur une application tactique rigoureuse. Dès le début de la partie, les Montoises ont pris les commandes au marquoir et ne les ont jamais lâchés. Les filles de la JS ont enchaîné les efforts pour revenir au score, en vain ! Jenny Debaere saluait les qualités humaines de son groupe, y compris dans la défaite. "Cette fois on n’a pas réussi à battre Mons Capitale qui a pris sa revanche. On a manqué d’agressivité face à cet adversaire. On devait aussi être plus en réussite sous l’anneau. Ce groupe est resté très fusionnel. Les filles ont une cohésion d’équipe rare et je suis fière d’elles malgré la défaite. Il y a de bonnes choses à espérer pour les années futures." Il est à noter que certaines ont joué deux finales à la suite, épaulant les U14 juste après leur remise de médailles chez les U12.