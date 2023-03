Santinelli quitte Gosselies et veut découvrir autre chose

Avec les Casseroles, celui qui a évolué à Jumet et Monceau a tout connu ou presque. "Au départ, on devait vivre quelques saisons tranquilles en P1. Finalement, on a trouvé les ressources pour faire monter le club, via le tour final. C’est sans aucun doute l’un de mes meilleurs souvenirs. Moi qui viens de la P2, j’ai pu découvrir l’échelon national."

Mais les dernières saisons ne sont pas simples à gérer. "On doit souvent jouer pour le maintien. On se bat chaque week-end. C’est parfois difficile et usant. Mais on a la chance d’avoir un bon groupe. Avant de partir, j’espère pouvoir permettre à Gosselies de rester en D3. Le président, le club et les jeunes le méritent. D’autant plus que de belles choses arrivent pour l’un des grands centres de formation de la région."

Pour sa part ; celui qui aura 30 ans cette année espère avoir un beau défi. "J’ai envie de rester en D3, dans un autre groupe. Ce serait chouette de découvrir cette division, sans la pression du maintien. Est-ce que mes prestations m’ont permis de me faire un petit nom ? Je l’espère car c’est mon défi pour la saison à venir."