Quand David fait vaciller Goliath

Du côté de Gerpinnes, les émotions se situent entre la frustration et l’incompréhension. Comme l’explique Giuseppe Di Maggio, l’entraîneur: "On sait que notre collectif joue bien et que tous les joueurs sont efficaces, ensemble. Mais au cours de ce match, il nous a manqué un serial killer devant les buts." Beaucoup d’occasions manquées, et une fin de match avec un peu de relâchement, c’est ce qui a permis à Beaumont de prendre un bon point. La trêve prévue permettra à Gerpinnes de se concentrer sur son objectif premier qui est le gain de ce championnat.