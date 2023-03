Division 3A ACFF

Aische, c’est un bon souvenir pour les Carolos. "Nous avons livré là-bas notre meilleure prestation de la saison. Face à cette belle équipe composée de jeunes encadrés par des joueurs d’expérience, ce sera compliqué mais nous n’avons pas le choix. Nous devons engranger. Il nous faut encore 3 victoires au moins pour assurer le maintien. C’est d’autant plus important que nous venons de recevoir la licence pour la D2 et la D3."

L’eau a coulé

Après les soubresauts de la semaine dernière, le calme est revenu dans le vestiaire aischois. Le départ de Laurent Dethier, dont le club préfère se séparer en fin de saison ne devrait pas avoir de conséquence sur le terrain. Du moins, c’est ce qu’assure le coach, Jérôme Patris. "J’ai eu une discussion avec lui et les choses sont aplanies. En bon professionnel, Laurent se donnera à fond jusqu’au bout. Le fait de ne pas avoir joué le week-end dernier est finalement un avantage. L’eau a coulé sous les ponts…"

La rencontre se déroulera à Monceau et, au vu des derniers jours, cela risque de se transformer en combat physique. Un peu à l’image du match de Gand, jeudi soir. "Je n’habite pas loin du terrain, que je connais bien, tout comme l’équipe. Il risque d’être assez lourd. Il faudra en effet tenir compte de ce contexte, éviter de trop combiner, tout en ne balançant pas systématiquement non plus. Bref, trouver le bon équilibre. Monceau est une des équipes en forme du moment et vient de signer un sept sur neuf (comme nous). Ce sera donc un déplacement compliqué", conclut le coach qui a appris que Bryan Michels ne restera pas la saison prochaine. "Après dix ans à Aische, je vais changer d’air, j’en ai besoin et je n’ai pas trouvé d’accord avec le comité, précise Bryan. Je me laisse un peu de temps avant de décider où je jouerai."