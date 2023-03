Des absences qui coûtent cher à la Buissière

Pourtant bien placés dès le début de la saison dans le classement pour une éventuelle participation au tour final, les hommes de Serge Dehon enchaînent les contre-performances depuis la reprise des hostilités en janvier dernier. Plus récemment encore, La Buissière vient d’enregistrer un triste bilan de zéro point sur six, au plus mauvais moment de la saison puisque les différentes équipes viennent d’entrer dans la dernière et périlleuse ligne droite du championnat. Éjecté du top 5, le club local paie là un manque de sérieux aux entraînements…