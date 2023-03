Courcelles face à un concurrent direct, Ransart

Ce match aura une saveur particulière pour Nicolas Flammini qui a joué 4 ans à Ransart et y a entraîné trois saisons. "J’y ai vécu de beaux moments. Nous avons disputé deux fois le tour final avec Mario Fasano et Sergio Lavalle sous la direction de Thierry Baume. J’ai été le T2 de Sergio aussi. Mes saisons de T1 ont été marquées par le Covid mais les résultats ont suivi. Après la fin de l’histoire a été malheureuse mais c’est le foot. Je ne me plains pas." En attendant, il connaît bien son futur adversaire. "Oui mais les Ransartois me connaissent aussi. C’est un derby. Ce sera un beau match. Ransart est une belle équipe qui devrait se battre pour le Top 5 et pas pour la dixième place. Il y a chez eux d’excellents joueurs. Mais, chez nous aussi, il y a de la qualité. Certains de mes gars ont le talent nécessaire pour évoluer plus haut mais ils doivent le montrer sur le terrain."