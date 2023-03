Buts: Osvaldo (1-0, 2e), Lamsaiah (2-0, 3e), Dahbi (3-0, 8e), El Kajjoui (4-0, 9e), Atssouli (5-0, 14e), Vanackre (5-1, 19e), Wilde (6-1, 29e), Morando (6-2, 29e), Osvaldo (7-2, 36e), Six (7-3, 36e), Wilde (8-3, 37e), Greco (8-4, 38e)

Après avoir laissé filer des points contre le FMC et Hasselt, le Futsal Team était dans l’obligation de signer un résultat positif. Pour cela, les Carolos devaient prendre le meilleur sur Mouscron.

La première mi-temps était dominée de la tête et des épaules par les visités. Toutes les combinaisons de Charleroi fonctionnaient. Osvaldo et Lamsaiah portaient rapidement le score à 2-0. Cela allait beaucoup trop vite pour les Mouscronnois. À force de pousser, le Futsal Team accentuait son avantage. Dahbi et El Kajjoui trouvaient la faille à leur tour. Le marquoir indiquait 4-0. Idrissi repoussait les quelques assauts adverses. Quand il était dépassé, il pouvait compter sur Cordier pour sauver la mise. Atssouli portait le score à 5-0. À une minute de la pause, Vanackre réduisait l’écart avec un peu de chance.

Au retour des vestiaires, Mouscron tentait de réagir. Mais c’était sans compter sur le professionnalisme et l’envie de Charleroi.

Mouscron passait en mode gardien volant. Les visités tenaient le coup. Les Carolos, eux, loupaient deux énormes occasions. Wilde trouvait la faille pour accroître l’avantage de ses couleurs. Morando réduisait l’écart dans la foulée.

Il restait onze grosses minutes à jouer. Charleroi manquait quelques belles occasions. Osvaldo marquait un nouveau but, à quatre minutes du terme, après un beau travail de Wilde. À trois minutes du terme, avec un score de 8-3, Aranha donnait du temps de jeu à ses jeunes.