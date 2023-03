Les Carolos visent le Top 4

En face, Mouscron est une équipe de bas de classement qui aura à cœur d’aller chercher des points pour son maintien. Charleroi devra livrer un match plein pour rester dans le coup à quelques encablures de la phase finale du championnat. "On a laissé filer cinq points au cours des deux dernières rencontres. On n’a donc plus le droit à l’erreur. On doit gagner contre Mouscron qui est une équipe qui est capable de créer des surprises. Chez nous, tous les gars ont profité de la trêve pour soigner les petites blessures. On sera donc au top pour aborder cette rencontre. J’ai hâte d’en découdre."

De son côté, le FMC Charleroi retrouve également sa star. Omar Rahou a une fois encore brillé avec les Mini-Diables en réalisant quelques gestes d’exception dont lui seul a le secret.

Les Carolos auront bien besoin de toutes leurs forces vives pour se déplacer à Anderlecht, l’ogre de la série. Ce match constitue une belle occasion de relancer définitivement la machine, avant d’attaquer la dernière ligne droite.

Pour le FMC, le plus important est de creuser l’écart avec Hasselt pour conforter sa quatrième place au classement, tout en tentant de grappiller des points sur son voisin.