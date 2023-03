Le titre de saison régulière dès samedi?

Fleurus – Belleflamme (v. 21 h)

En balance négative par rapport à Namur B (1-1, -16) et battu de deux points lors de l’aller à Jupille, le CFB, repoussé à deux défaites, n’a plus aucun droit à la défaite dans sa course aux play-off. L’adversaire attendu ce vendredi soir à la salle Robert, Belleflamme, se doit absolument d’être écarté par les joueuses de Perrine Foerster.

Alleur – Fleurus B (d. 13 h)

Négatif sur les deux équipes à douze défaites, Boninne et Arlon, Fleurus (11 revers) évolue sur des braises ardentes. Ce dimanche, les promues de Thierry Foerster se déplacent à Alleur (8 défaites) qui compte actuellement sept points de moins que les Bernardines en raison de ses trois rencontres de retard. Au vu calendrier (Ciney et Esneux doivent encore venir à Fleurus), le salut passera par l’un ou l’autre succès away (à Haneffe et Libramont).