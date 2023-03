Déplacement compliqué pour les Fleurusiens

Stéphane Huegaerts ne parle pas de rachat après la sortie de route de la semaine passée contre Neufchâteau. Il est vrai que le déplacement qui attend les siens ce samedi n’a rien d’aisé. "Les conditions de jeu seront délicates, constate le coach du Campinaire. Nous n’avons pas l’habitude de nous déplacer le vendredi, dans la foulée du boulot. La salle de Belleflamme est difficile. Il y a de l’ambiance, ça peut parfois glisser et les visiteurs sont souvent confrontés à une zone. Et puis, les Liégeois, avec Charly Bernard, l’un des plus gros potentiels offensifs de la série, avait pas mal d’ambitions en début de saison. Les résultats ont été moins probants que prévu mais cela reste une solide équipe."