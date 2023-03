Ça passe ou ça casse pour les Carolos

Charleroi B se déplace à Lommel samedi. À l’aller, les espoirs de Charleroi avaient joué avec leur bonheur en s’inclinant de onze unités. "En remportant nos deux prochaines sorties, nous pouvons revenir à hauteur de Lommel et du Kontich. Cela dépend aussi des autres résultats de ces équipes (Lommel doit encore se rendre à Waregem et à Neufchâteau ; le Kontich reçoit Waregem ce week-end et doit encore affronter deux fois Neufchâteau). Nous n’aurions plus totalement notre sort entre les mains mais au moins n’aurions pas de regrets. Il faut tout donner pour renouer avec la victoire et cela passe par une plus grande justesse dans les passes. Physiquement, il faut être prêt à relever le défi. Surtout, il ne faut plus baisser aussi vite les bras quand nous nous retrouvons dans le dur." Charleroi B devrait pouvoir compter sur ses forces vives. La Division 1 est au repos cette semaine. Les Adzeh et compagnie, qui font le banc en équipe première, seront présents.