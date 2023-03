Les cadets et scolaires avaient rendez-vous samedi sur la piste indoor de Louvain-la-Neuve pour se disputer les titres nationaux. Kezia Panzica a une nouvelle fois été très performante: elle a décroché le titre suprême sur 60m haies chez les scolaires: 8'74 en série puis 8'53 en finale. Elle a aussi remporté une belle médaille de bronze sur 60m: 7'84 en série et 7'77 en finale. Elle a amélioré à chaque fois son record personnel et le record de son club du CRAC !

S’ils n’ont pas eu droit aux honneurs du podium, d’autres jeunes carolos ont bien presté en améliorant leur record personnel: le cadet Luca Marrion sur 60m (7'70), les scolaires Clémentine Colin sur 60m (8'31), David Makukain sur 60m (7'59) et Antoine Thiry sur 60m haies (8'69).

Le Fleurusien Xavier Rousseau, qui s’entraîne depuis quelques années au RCABW, est lui aussi champion de Belgique dans sa catégorie des scolaires sur 200m en 21'99, améliorant le record LBFA de Julien Watrin ! Une sacrée performance très prometteuse pour la suite de sa carrière.

Trois athlètes de l’UAC étaient en lice. Malheureusement pas de podium ni de record personnel mais la satisfaction d’avoir été parmi les athlètes sélectionnés: les cadettes Kiara Bourtembourg (60m en 8'63 et 60m haies en 9'69) et Noémie Somville (60m/haies en 9'11), la scolaire Léa De Spiegeleer (60m en 8'53 et 60m haies en 9'49).

Les scolaires de Fleurus Athlétisme Louise Lorsignol (800m en 2'35'09) et Antonin Dewinck (200m en 24'31) ainsi que le cadet Diego Somaschini (800m en 2'18'04) étaient aussi en lice samedi.

Le lendemain avait lieu à Gand le championnat de Belgique pour les juniors et espoirs. Amélie Collin de l’UAC a remporté un nouveau titre de championne sur 800m chez les espoirs (2'13'37) alors que Guillaume Sablon du CRAC a amélioré son record personnel sur 400m (51'83).