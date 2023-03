Piraux construit déjà le Charleroi de 2023-2024

Du côté de la continuité, il est dit que si et seulement si, Charleroi finit dans le Top 4 et s’assure une place européenne, plusieurs joueuses seraient sur le point de continuer l’aventure carolo. Le coach Dimitri Piraux a confirmé certaines rumeurs tout en prenant une distance car aucun contrat n’est encore signé: "Il est vrai que Jutta Van de Vyver, Lise De Valkeneer, Oriane Moulin et Camille Hannaert devraient - si tout va bien - continuer l’aventure avec nous. Mais tant que rien n’est concret, nous ne faisons pas d’annonce officielle. Tout ce qui est certain c’est que notre libero arrête la compétition en Ligue Dames. J’ajoute également que nous allons travailler avec plus de jeunes. Nous allons faire jouer des jeunes en N3 et en parallèle les intégrer au noyau de Ligue Dames. C’est un des objectifs du club." Du côté de Monika Chrtianska, il est aussi dit que le staff des Dauphines souhaiterait la conserver… Wait and see…

La dernière rencontre à domicile du deuxième tour se déroulera ce samedi contre Oudegem. Le T1 explique que les filles auront à cœur de laver leur "honneur": "Nous avons pris une énorme claque au match aller. Les joueuses auront très certainement l’esprit revanchard. Nous espérons tous voir une équipe un peu moins"gentille"que face à Gand. Avec plus d’agressivité, nous allons très certainement assister à une très belle rencontre de volley !"