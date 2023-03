OLYMPIC: Moriconi, Maisonneuve, Felix, Saidane, Kouri, Massengo, Ito, Hassaini, Hadj-Moussa, Delbergue, Dahmane, Rivollier, Vanderbecq, Janssens, Gaye, Guedj.

Les Dogues restent sur un bilan sportif qui n’est pas des plus glorieux. Depuis la reprise, les Carolos soufflent le chaud et le froid. Ils ont pris des points contre des concurrents directs mais en ont laissé filer contre des équipes qui luttent pour leur survie. "Une saison est longue, lance Xavier Robert, l’entraîneur. On a une équipe avec de l’expérience mais aussi… de l’inexpérience. On a beaucoup de jeunes joueurs qui sont des gars sur lesquels on compte. Parfois, il faut que le moral suive. J’ai confiance en ce groupe. Notre dernière séance de travail fut encore très bonne. On ne doit pas oublier que l’on compose également sans notre meilleur buteur et notre meilleur passeur, à l’exception de quelques apparitions. Cela joue également."

L’Olympic reste tout de même dans la course au Top 3 pour tenter de monter au terme de ma saison. Il a deux rencontres pour faire le plein de points. "On ne va pas extrapoler. Il faudra déjà nous concentrer sur les trois points de ce mercredi à la maison. C’est le plus important."

Pour cela, les Dogues devront prendre le meilleur sur Gand qui est une équipe qui a toujours tourné autour du Top 6. "C’est assurément la meilleure formation des U23 de cette série. Elle est solide avec de l’intensité et du talent. Quand elle mène 1-0 contre Tessenderlo à la 7e et qu’elle tient jusqu’à la dernière seconde, c’est la preuve de sa qualité. Il y a également plusieurs éléments qui étaient sur le banc de l’équipe première sur la scène européenne. Cela prouve également le talent de cette génération. Malgré tout, dans le bon sens du terme, on va devoir les cogner pour aller chercher la victoire."

Pour ce match de retard du premier tour, le club ne pourra pas compter sur ses renforts du mois de janvier, dont Penin notamment. Pour le reste, le groupe sera au complet.