Lors de cette treizième journée de championnat, la Castellinoise a remporté son neuvième succès. De quoi asseoir sa place sur le podium. La soirée a été tranquille pour Valentin Piéraert et ses équipiers. Ils n’ont concédé qu’un seul match face à Hasselt. Fred Sonnet, grippé, a abandonné alors que la victoire était acquise.

Tout va bien sportivement à la salle Georges Mathy. Et en coulisses, on s’active également. Un accord a été trouvé avec David Coméliau (A11) en vue de la saison prochaine. Le Liégeois de 21 ans arrivera du Logis Auderghem. "Il ne pourra signer officiellement que lors de la période prévue par le règlement mais, oui, David jouera chez nous la saison prochaine, avance Michel Mathy, le président de la Palette Patria. Il cadre parfaitement avec notre volonté de faire jouer en Superdivision des jeunes Belges et, même, des jeunes Wallons. Cela permettra aussi à Gaëtan Swartenbrouckx, qui a été opéré d’un genou, de pouvoir prendre son temps. Swart n’aura plus joué pendant plus d’un an. Il devra donc être patient."

Quid de Fred Sonnet ?

Cela marque aussi la fin de la collaboration avec Enio Mendes. "Enio dispute de nombreux championnats. Je le trouvais moins impliqué cette saison." La question n’est pas encore tranchée en ce qui concerne Fred Sonnet. "Le changement de règles en France, qui interdit plus d’un joueur en double appartenance par équipe, va obliger des joueurs qui évoluent dans l’Hexagone, comme Fred, à trouver un nouvel équilibre. On verra ce qui se passe pour Fred et s’il peut toujours être des nôtres."

L’équipe pourrait encore être renforcée par un joueur en double appartenance mais aucun contact n’a été pris en ce sens jusqu’à présent. On notera encore le retour de Serge Malacord au poste de manager de l’équipe première.