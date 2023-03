La déception était présente dans les rangs des Dogues. "Il nous reste encore douze matches et nous devrons l’emporter contre Gand, estime le portier Tanguy Moriconi. Je pensais que le penalty nous aurait relancés mais Dessel a bien réagi. Nos adversaires nous ont mis en difficulté. C’était un match que nous devions gagner pour le club et pour les supporters. C’était important. Nous sommes déçus. Dans les têtes, il faut oublier ce match au plus vite et se focaliser sur la rencontre de mercredi."