BOECHOUT: Blanchart 7-20 (3X3), Van De Broek 6-4, Van Oosterwyck 17-0 (3), Van Hoey 5-19 (5), Schepers 2-0, Van Lommel 3-0, Van Den Hemel 9-17, Bouckaert 3-0 (1), Verlinden 0-4, Verschueren Van Den Houwer.

SPIROU: Polet 4-7 (1X3), Hautekeet 6-4 (1), V. Samardzic 5-2, Ellis 6-2 (2), Fedele 5-0 (1), Kalala 3-3 (2), Makwa 7-2 (1), Zappulla 0-11 (3), Noterman 0-5 (1), Zecevic, Lo Giudice.

Nous vous donnons ces statistiques car ce sont les seules disponibles. "Les scouteurs anversois se sont amusés à faire du n’importe quoi, constate Anthony Stevens, le coach carolo. Blanchart est renseigné à 27 points. À mon avis, il doit frôler les 40 points marqués. Par contre, je n’ai pas l’impression que le meneur Van Oosterwyck ait autant marqué." Pour l’équipe carolo, c’est encore plus folklorique puisque sont renseignés des joueurs repris en D1 (Makwa, Vukan Samardzic) et d’autres qui ne sont plus affiliés au club (Zappulla, Noterman) ! Cela ne fait pas très sérieux, d’autant que ce scouting officiel fait qu’il n’y a pas de feuille de match.

Plus sérieusement, le coach regrette l’attitude ses gars. "On tient le coup un quart-temps, en jouant juste et en évitant les pertes de balle. Par contre, nous accumulons les mauvaises passes ensuite. Le scouting avance 23 ballons perdus. C’est bien plus. Physiquement, nous n’étions pas prêts. On ne sent pas l’urgence. Il faut faire plus alors que nous abattons nos dernières cartes pour le maintien ; à quatre journées du terme."