Forchies 1 - Ronquières 0

La rencontre, qui a eu lieu samedi à 15 h, a connu une fin à suspense. Guiseppe Covone, le capitaine local, a délivré les siens à la 93e minute.

RAAL 3 - PàC/Buzet 1

Face à "la meilleure équipe de la série", dixit Mathieu Huyghebaert, les Coalisés n’ont rien eu à revendiquer.

Roux 2 - La Louvière C. 3

La défaite de trop ? Mickaël Montemarano, qui ne sera plus sur le banc rovien la saison prochaine, s’interroge sur la fin de saison…

Goutroux 2 - Écaussinnes 0

Les gars de Christophe Barrit prolongent leur brevet d’invincibilité à domicile.

Neufvilles 1 - Trazegnies 1

Un bon point de pris pour les Trazegniens, mais hélas pas suffisant compte tenu de la situation au classement.

Division 3D

Ransart 3 - Jumet 1

Le leader du classement, juste avant cette journée de championnat, a trébuché face à des Cougars qui se relancent dans la lutte pour le maintien.

Montignies 2 - Baileux 2

L’occasion était belle pour les Montagnards de repasser en tête du classement, avec le faux pas de Jumet. Mais Baileux a arraché un bon point. "Je suis déçu de l’implication des joueurs, qui doivent se concentrer plus. Mais avec la position actuelle de notre P1, c’est aussi difficile comme contexte", confie Oriani De Santis, le T1 montagnard.

Solre-St-Géry 3 - Jamioulx 1

Jamioulx pouvait encore s’approcher de son ticket pour le tour final. Mais l’adversaire du jour en profite pour revenir à la hauteur des Jameloviens. "C’est un super mauvais résultat, où l’arbitre a eu son rôle dans l’issue de la rencontre. Il a donné des cartons, n’a pas sifflé un penalty et sur le contre qui s’ensuit nous encaissons le deuxième but", peste Jeremy Lemarque, le coach de Jamioulx.

Gosselies 1 - Frasnes 1

Les Frasnois poursuivent leur belle série et enchaînent avec un point de plus. "On reste sur un quatre sur six et c’est un très bon point de pris face à une solide opposition, renforcée par certains joueurs du noyau A", se félicite Mathieu Van Yperzeele, le mentor frasnois.

Boussu 0 - Marcinelle 5

Score de forfait dans ce match parfaitement maîtrisé par les Marcinellois, qui menaient déjà 0-3 à la mi-temps. "Et c’est tout bénéfique pour nous puisque nous passons en tête du championnat. C’est franchement tant mieux", souligne Ahmed Gherdaoui, le coach marcinellois.

Gerpinnes 2 - Farciennes 3

Dans une rencontre marquée par deux équipes proposant un total fair-play, les Farciennois ont émergé.

Erpion 3 - Fleurus 1

Troisième victoire de rang pour les hommes d’Alain Cortella. Tout profit pour se donner une bouffée d’oxygène dans le bas de tableau.

Bouffioulx 5 - Rance 0 (fft)

Les Rançois ont choisi de ne pas se déplacer ce dimanche après-midi. Pas de recette, donc, pour les Bouffaloniens. "Je suis déçu, non pas pour le goal-average, mais pour notre buvette et je l’ai fait savoir au président adverse. À l’aller, nous avions fermé leur buvette avec nos supporters. J’espérais, au moins, qu’ils nous rendent la pareille. Chaque recette fait vivre le club", déplore Nicolas Michaux, joueur-président local.