Arbitre: M. Dionisio.

Buts: Ait Oudia (1-0, 6e ; 2-0, 13e), Mesrouri (2-1, 30e), Ndiaye (2-2, 45e), Soupart (3-2, 52e), Perrot (4-2, 75e) Carboni (4-3, 93e).

MONS: Decooman, Onkeya, El Bouhabi, Meulemans, Berquemanne, Soupart, (74e Perrot) Delys (69e Limbourg), Fosso, Milokva, Mercier (81e Van Hoof), Ait Oudia (52e Lheureux).

MONTIGNIES: Eeckout, Carboni, Akono, Gaspard, Mesrouri (46e Hanoulle), Crainich, Ndiaye, Toutou (78e Voronin), (79e Ayadi), Bonafede, Louahed (65e Berghen), Noël.

Après cinq minutes, c’était déjà 2-0 pour les Dragons. Les Montagnards cueillis à froid entamaient un rush pour revenir au score. Mesrouri réduisait l’écart, trompant de près Decooman et juste avant la pause, Ndiaye y allait d’un superbe heading pour rétablir l’égalité. Dante Brogno venu visionner les jeunes Dragons, avec pas moins de quatre éléments de l’équipe première, aura néanmoins certainement apprécié le geste du buteur Carolo. Monsieur Dionisio raccompagnait les 22 acteurs au vestiaire, sous ce score de parité.

Au second acte, les Montois bénéficiaient d’un penalty, suite à une faute d’Eeckout dans le rectangle. Soupart se chargeait de l’exécution parfaite (3-2). La partie devenait dense et musclée, mais sans méchanceté, d’ailleurs aucune carte ne fut distribuée dans ce match. Mons prenait le large à un quart d’heure de la fin, grâce à une finition de Perrot. Dans les arrêts de jeu, Carboni réduisait le score, pour la forme. "C’est clair que dans les têtes, on sent un relâchement et que maintenant on peut dire que nous sommes condamnés à la descente", avoue Nicolas Pedini, le coach montagnard.