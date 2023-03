Mené à la pause à cause de D’Antonio, Trazegnies Sport égalise peu après la reprise grâce à Malpaix. Alertés, les Goutrousiens ont ensuite enchaîné les buts. Entre la 62e et la 77e, Castaigne, Coeckelbergh et Sarante font grimper le score 1-4, alors que Seghin le fixe à 2-4.