C’est une fois encore sur la courte distance que les duos étaient les plus nombreux. François Rogge et Colin Benoit y ont obtenu une 4e victoire (en six étapes). Deuxièmes, Julien Cresson et Maximilien Ghislain devraient remporter le challenge. Sur le long, Rudy Depret s’est associé à Romain Bailly, un jeune de son club de triathlon des Sharks. Ils l’ont emporté avec une belle avance.