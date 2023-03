Une course sans réelle difficulté de 5 et 10 km (une ou deux boucles) qui a rassemblé pas loin de 200 coureurs. Et il y avait du niveau ! Sur la courte distance, Florent Lacroix est parvenu à dominer au sprint Marvin d’Aurilio alors que chez les dames Roxane Cleppe signait un retour gagnant sur route après une belle saison de cross ! Sur le long, Valentin Delfosse, entraîné par Pol Timmermans à l’ESM, a décroché sa toute première victoire.