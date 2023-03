Arbitre: M. Herpoel.

Cartes jaunes: Kalincik, Sirat, Rouane, Giorlando, Hanicq.

Buts: Rouane (0-1, 6e), Ficheroulle (1-1, 68e).

PAC/BUZET: Vandenvelde, Servais, Bailly (66e Merckx), D. Francart, Van Roosendael, Demerisse, Brismez, Giorlando, Ficheroulle, Crocco, M. Vanhorick.

GILLY: Mouffe, Tandoum, S. Vanhorick, Kalincik, Rouane, Bahati (71e Savsin), Hanicq, Dahmani (79e Gursever), Mbango, Sirat, Meuleman.

Les deux postulants au dernier ticket pour le tour final ne sont pas parvenus à se départager dans un derby de petite facture où tous étaient conscients de l’importance de ne pas perdre. Un match très pauvre en occasions qui ne pouvait déboucher que sur un nul. Mais pas un partage blanc grâce à deux frappes surgies de nulle part.

40 mètres

Celle du Gillicien Rouane, d’abord, qui refroidissait le stade Van Mellaert d’un drop des quarante mètres après seulement quelques minutes. Et la réponse de Ficheroulle, qui mettra, quand même, plus d’une heure à arriver. Mais avec le même résultat d’un cuir qui finit hors de portée des derniers remparts, peu mis à contribution par ailleurs.

Et dire qu’une minute avant l’égalisation, les Gayoles avaient eux l’occasion de planter le 0-2 au terme d’un contre rondement mené durant lequel, même en supériorité numérique dans le rectangle adverse, Bahati et Rouane n’étaient pas parvenus à plier le derby.

Bagarre entre frères

Autre duel attendu qui n’a, lui, pas déçu, celui des frangins Vanhorick. L’attaquant Marvin et le défenseur Steve se sont régulièrement frottés sans que, là non plus, un vainqueur ne puisse être désigné.

Des retrouvailles familiales à l’image de la rencontre, mitigées, sous les yeux d’un tout jeune arbitre d’à peine 18 ans et qui, s’il s’est bien débrouillé, manquait sans doute de planche face à des Giorlando, Van Rossendael et, surtout, Savsin, Kalincik et autres Gursever qui n’ont rien fait pour emballer la rencontre lorsque le sort leur était favorable.

Match nul, également, dans la course au tour final qui a vécu un statu quo complet, ce week-end.