Deux décisions "incompréhensibles"

Du côté de Farciennes, un possible appel n’est pas exclu. "Il a été décidé de nous infliger un score de forfait et cette rencontre me reste encore en travers de la gorge, car nous aurions pu la remporter avec les minutes qu’ils restaient à disputer. Le club décidera de faire appel ou non de cette décision du CP. Mais avec trois points en plus, nous serions actuellement à la cinquième place du classement", détaille Nicolas Duplessis, le coach farciennois.