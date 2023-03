Cartes jaunes: Steens, Gianfelice, Gondry, Attardo, Fragapane, Circina, Zammuto.

Cartes rouges: Iuliano (73e), Chebaiki (2cj, 79e), Rizzo (82e).

Buts: Dethier (0-1, 12e), Altintas (1-1, sur pen., 14e), Altintas (2-1, 30e ; 3-1, 47e), Circina (3-2, sur pen., 90e).

COURCELLES: Gillain, Dekelve (46e Brogno), Steens (46e Kemayou), bastin, Gianfelice, Pomponio, Nuyts, Atia (65e Fiore), Lefebvre, Noël, Altintas

LE RŒULX: Diane, Gondry, Dethier (56e Nsangui), Attardo (64e Nave), Romani, (46e Cannella), Di Natale, Chebaiki, Zammuto (51e Cleves)

Dans le match de la peur pour ne pas descendre, Courcelles a trouvé les ressources nécessaires pour faire la différence. Pourtant, les Coqs étaient rapidement menés au jeu. Après dix grosses minutes, Dethier trouvait la faille dans la défense adverse. Mais les visités réagissaient directement. Sur la phase suivante, Altintas forçait le penalty face à Zammuto. L’attaquant décidait de se faire justice lui-même: 1-1. Un peu après la demi-heure de jeu, Altintas était à nouveau à la bonne place pour donner l’avantage à ses couleurs. Le Rœulx prenait un premier coup derrière la tête.

Au retour des vestiaires, Altintas, encore lui, s’ouvrait le chemin du but. Son tir croisé était imparable pour le malheureux Diane: 3-1 ! Le Rœulx perdait un peu le fil et les exclusions s’enchaînaient. Iuliano, Chebaiki et même Pierro Rizzo devaient quitter le terrain prématurément. En fin de partie, Fiore loupait le but du K.O. Circina, lui, s’octroyait un penalty qu’il transformait. Mais cela ne changeait pas l’issue de la rencontre. Avec ce succès, Courcelles retrouve le ventre mou du classement. Le Rœulx reste, lui, en mauvaise posture.