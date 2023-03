"C'est dommage de terminer comme cela"

C’est donc la fin d’un cycle à Anderlues. "J’avais annoncé mon départ, il y a un mois. Je quitte donc le groupe plutôt que prévu. Je remercie mes joueurs qui ont toujours bien bossé. On est au mois de mars et j’ai encore vingt gars à l’entraîneur. Je pense que mon adjoint, Karim, va me suivre. Je retiens le positif et je remercie certain dirigeant comme le CQ, la trésorière et le manager du club. Pour le reste, c’est le lot d’un entraîneur d’avoir toujours sa valise prête. Malgré tout, après quatre ans, je pouvais m’attendre à plus de respect. On aurait pu se mettre autour de la table et serrer la main. Tant pis."

Les Bourlettis devront donc se trouver un nouvel entraîneur. Michele Amadoro, lui, ne devrait pas rester longtemps sans club. "Je vais profiter du dimanche, désormais. Cela fera plaisir à ma femme."