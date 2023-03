Baulet prépare le tour final

Le derby fleurusien entre Wangenies B et Baulet a été à sens unique tant la différence de niveau était flagrante. "Nous nous attendions tout de même à un peu plus de résistance, reconnaît Stéphane Brabant, l’entraîneur de Baulet. Ça a été un match assez facile et nous menions déjà 0-3 après une demi-heure. En plus, Serdar a été un grand artisan de la victoire avec un quadruplé. Cela va être très compliqué d’être champion. Nous nous focalisons maintenant sur le tour final. Nous le préparons avec une concurrence saine entre tout le monde. C’est un derby aussi la semaine prochaine. Nous espérons toutefois que Saint-Amand/Brye se déplacera chez nous car j’ai cru comprendre qu’ils étaient seulement à neuf pour jouer ce week-end. Nous ne voudrions pas avoir deux semaines consécutives sans jouer."