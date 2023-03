Noyau: Moriconi, Maisonneuve, Penin, Saïdane, Kouri, Félix, Massengo, Ito, Ocakli, Hassaini, Hadj-Moussa, Delbergue (?), Dahmane, Rivollier, Vanderbecq, Gaye, Janssens, Reynders.

Quentin Vanderbecq est l’un des vieux de la vieille à l’Olympic. Si cette saison, l’élément créatif a moins de temps jeu, il n’est reste pas moins motivé et derrière le groupe. "Je vis bien dans le groupe, explique l’intéressé. On a la chance d’avoir un bon noyau et un président qui s’investit à 100%. Le projet développé est positif et je m’y sens impliqué."

À 30 ans, l’ancien joueur d’Heppignies et de Châtelet est à la disposition du groupe. "Il y a de la concurrence et c’est bon pour tout le monde. Moi, je m’entraîne et je suis le coach. Il a besoin de moi comme titulaire, je réponds présents. Il a besoin de moi dix minutes, c’est la même chose. Je vais monter au jeu et tout donner pour le groupe. Tant que l’Olympic gagne, je gagne. Ce n’est pas un discours de façade, je le pense vraiment."

Futur entraîneur

D’ailleurs, même s’il ne sait pas encore de quoi l’avenir sera fait, l’élément offensif se sent bien chez les Dogues. "J’ai envie de rejoindre la D1B avec ce groupe. Il a les qualités pour le faire. On a juste besoin d’un peu plus de maturité par moments pour mieux gérer certaines situations. Moi, si le club compte sur moi, je serai là."

Sur le côté, l’homme passe également ses diplômes d’entraîneur. "C’est un de mes objectifs. Je compte encore jouer quelques années, mais je commence à préparer la suite. J’aime l’ambiance du vestiaire. Je ne me vois pas m’en passer."

Cette semaine, l’Olympic aborde un tournant de saison. "On a trois rencontres importantes. Elles vont nous permettre de nous positionner pour la suite de la saison. Dessel, notre premier adversaire, est solide. On devra livrer un match plein."