Montignies et Courcelles: le week-end de la dernière chance

Le T1 courcellois a été déçu par ses Coqs. Il attend une réaction d’autant que l’adversaire rhodien reste un concurrent direct: un point les sépare. "Je demeure convaincu que nous avons le talent pour nous sauver. J’ai une totale confiance en mes joueurs, avance Flammini. Mais c’est à eux de faire le job. Je me méfie pour dimanche car, jusqu’ici, à chaque fois que nous avons eu la possibilité de prendre le large, nous ne l’avons pas saisie." Autre objet de méfiance à la rue Hamal: les multiples visages affichés par Le Rœulx. Chaque année, c’est la même rengaine mais Pierre Rizzo réalise souvent l’exploit de sauver son club. "Chapeau à lui et à ce qu’il fait saison après saison. Toutefois, nous ne devons pas y penser et plutôt nous concentrer sur les trois points à empocher." Nicolas Flammini a certainement mis ses quelques jours de vacances pour préparer au mieux l’important rendez-vous. Il risque d’y avoir du changement dans le onze courcellois.

Dès ce soir, ce sont deux derbies, eux aussi déterminants, qui se profilent. À commencer par Solre-sur-Sambre - Ransart. Requinquées par leur premier succès de 2023, les Tuniques Bleues entendent bien enchaîner. Les Cougars ont tout intérêt à se méfier, eux qui, malgré leur 10e place, sont très loin d’être hors d’atteinte. Enfin, Pont-à-Celles reçoit la visite de Gilly. Les deux clubs sont toujours en ordre utile pour le tour final. Mais un seul, maximum, peut prétendre à réaliser une bonne opération.