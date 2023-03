Seulement, les Bourlettis, même déforcés et amputés de leur gardien titulaire, ne vont pas se présenter comme des victimes consentantes, loin de là. Ils voudront infliger aux Carniérois leur première défaite en championnat: "Nous allons au devant de semaines compliquées, annonce leur coach Sébastien Riche. Après Anderlues, nous allons affronter la Jeunesse Trazegnies et Snef. Entre Monceau et nous, c’est à celui qui perdra des points en premier. Celui qui perd ou fait match nul laissera filer le titre. A propos d’Anderlues, nous avions gagné facilement à l’aller, 5-2, en menant 4-0 à la mi-temps. Mais je m’attends à un match complètement différent cette fois-ci. Et puis, c’est la période du carnaval, certains joueurs sont absents aux entraînements."

A noter que la rencontre entre Snef B et Forchies B, initialement prévue ce dimanche, a été reportée au jeudi 16 mars à 19 h 45.

4G : Jamioulx forfait, Gilly fulmine

Gilly B a une rencontre importante ce dimanche contre Roselies. "Ce sera une belle rencontre car les deux équipes ont encore un enjeu, estime Yassin Saruhan, le coach gillicien. Malgré la différence comptable, il n’est pas question de nous croire meilleur que notre adversaire. Je suis d’ailleurs positivement surpris de le voir si bien classés."

Très vite, c’est sur un autre terrain que l’entraîneur des Gayolles s’attarde: "Par contre, c’est un championnat qui est complètement faussé. Notre concurrent gagne tous ses matches sans jouer." Jamioulx B a en effet déjà annoncé son forfait pour ce dimanche, permettant donc à Couillet d’empocher trois points supplémentaires.

"Tout le monde le sait, les Couilletois ont des problèmes avec toutes les équipes. Certains sont terrorisés de jouer contre eux car ils ne veulent pas se faire agresser. Nous sommes pénalisés. Je n’en veux pas à Jamioulx qui est d’ailleurs la seule équipe qui nous a battu cette saison, ce n’est pas pour autant que nous avons créé des problèmes par après. Je n’aimerais pas gagner un match parce que nous avons fait peur à l’adversaire. La fédération est au courant de tout cela et n’intervient pas. Nous sommes dégoûtés. Nous avons l’impression d’être pénalisés parce que nous sommes corrects. Néanmoins nous allons parvenir à atteindre notre objectif et cela rendra sans aucun doute notre titre encore plus beau. Il reste sept finales à jouer."B.R.