Une fin de deuxième tour palpitante !

Pour le coach carolo, Dimitri Piraux, l’objectif est clairement la victoire. "Gand n’a perdu qu’une rencontre cette saison et c’était contre nous. Nous l’avions emporté 3-1, mais c’était à la maison. Se déplacer à Gand est très délicat. Pour faire un résultat, nous allons devoir nous donner à 200%. Je suis persuadé que les Gantoises constituent la formation la plus forte de Belgique. Cependant, j’ai une équipe capable du meilleur, mais pas du pire, contrairement à l’an passé. J’ai des filles très combatives et c’est vraiment un plaisir de travailler avec elles."

À noter que Gand et Oudegem souffrent pour l’instant de nombreuses rumeurs de transferts…

C’est peut-être le bon moment pour les Dauphines de prendre des points à Gand !

"Notre pic de forme"

Du côté de Tchalou, il s’agira de prendre une revanche par rapport au match aller contre Genk. Il reste deux formations contre lesquelles Tchalou ne s’est pas encore imposé en Ligue Dames. Genk en fait partie. Pour Ugo Blairon, la septième place va peut-être se jouer ce week-end. "Nous allons sans doute jouer notre place. Cependant, il nous restera encore deux autres matches, contre Ostende et Anvers. Nous allons jouer contre ces formations en play-off 2. C’est donc un bel entraînement. Là, nous surfons sur la vague de notre victoire contre Oudegem. C’est notre moment. Habituellement, notre pic de forme, c’est maintenant !"