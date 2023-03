Fleurus B – Ganshoren (d. 17 h)

"L’ambiance entre les filles reste excellente. Notre non-match à Courcelles s’explique aussi par le fait que les joueuses ont directement compris qu’il valait mieux directement passer à autre chose", souligne Thierry Foerster. Le coach et directeur technique du CFB s’attend à une meilleure prestation de la part de son groupe. "Ganshoren B n’est pas à prendre à la légère. Ces dernières semaines, les Bruxelloises ont montré un visage plus consistant qu’au premier tour. Il y a eu la victoire à Libramont et ces bons matchs à domicile contre Esneux et Natoye. Ce huitième succès, important pour le maintien, il faudra aller le chercher."

Mons – Fleurus A (s. 18 h 30)

Le huitième revers de la saison, concédé contre Namur, s’explique en grosse partie par le fait que Loïse Foerster, retenue par son boulot, est arrivée juste à temps pour le match. Dans ces cas-là, ça passe ou ça casse. On peut s’attendre à une sortie consistante des joueuses de Perrine Foerster, sur le terrain d’un adversaire qui compte deux défaites de moins.