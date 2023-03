Au moins quatre équipes World Tour seront présentes sur le Circuit de Charleroi Wallonie le 18 mai prochain

La Lotto Cycling Cup s’est lancée ce mardi, entre Quaregnon et Dour, avec le Samyn et la victoire de Milan Menten, un ancien habitué des routes du Tour de Namur. La seconde manche aura lieu ce dimanche, sur le Grand Prix Jean-Pierre Monséré. Avant de faire une pause de plus de deux mois et de revenir en Wallonie, dans la région, le jeudi de l’Ascension. Ce sera le 18 mai avec le Circuit de Charleroi Wallonie. Le nouveau nom de l’épreuve disputée entre la ville carolo et Mont-sur-Marchienne. "Nous avons signé une convention par le biais de Karim Chaïbai, l’échevin des sports, avec la ville de Charleroi jusque fin 2024", commente Franco La Paglia, l’organisateur de la course remportée l’an passé par l’Italien Andrea Pasqualon après avoir remonté Axel Zingle et Philippe Gilbert dans les derniers mètres. "Charleroi s’invite donc désormais dans le nom de notre course."