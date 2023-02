Quatre Montagnards titrés en double

Rémi a remporté un deuxième titre, en messieurs 3, avec le joueur local David Debèque. Yannick Sandras, Thierry Marotte et Manon Scieur, eux aussi sociétaires du TC Montagnard, ont également gagné avec un partenaire d’un autre club: Yannick avec le Farciennois Marvin Tack en messieurs 5, Thierry avec un autre Farciennois, Pascal Verbaert, en messieurs 7, et Manon en mixte 7, avec le Fleurusien Alain Lacour.

Le Bjorn’s Club était encore à la fête grâce à aux dames 7 Louna Alestra/Louise Teirlijnck, au mixte 3 Iréna Schiettecatte/Simon Nizet et au mixte 6 Anna Kazilieris/Raphaël Pirard.

Les Mont-sur-Marchiennois Jimmy-Lou Museux et Tom Vandevelde ont pris le meilleur sur les Jumétois Stany Mercy et Olivier Decalf en messieurs 4, alors que deux paires de Jamioulx ont aussi gagné en terres montagnardes: Julien Mahieu et Guillaume Lavis en messieurs 6, Martin et Julie Beben en mixte 5. Après quinze jours intensifs, Daniel Baudson va pouvoir se reposer un peu, avant d’attaquer les saisons printanière et estivale avec les interclubs et les nombreux autres tournois qu’il organisera encore.

Les résultats

DOUBLE MESSIEURS 2 – Demi-finales: Colin/Herr b. Orlandino/Trentin 7/5 4/6 7/6, Filée/Mesdagh bye. Finale: Filée/Mesdagh b. Colin/Herr 1/6 6/1 7/6.

DOUBLE MESSIEURS 3 – Demi-finales: Hélin/Greggio b. Jadin/Lorena 7/5 6/3, Debèque/Filée b. Mercy/Mary 6/4 3/6 7/6. Finale: Debèque/Filée b. Hélin/Greggio 6/4 6/0.

DOUBLE MESSIEURS 4 – Demi-finales: Mercy/Decalf b. Stilmant/Wagemans 7/6 7/6, Museux/Vandevelde b. Lorena/Mary 6/3 6/4. Finale: Museux/Vandevelde b. Mercy/Decalf 7/5 6/1.

DOUBLE MESSIEURS 5 – Demi-finales: Sandras/Tack b. Jadin/Decalf 6/4 7/6, Querriau/Querriau b. Costorella/Costorella 6/1 4/6 7/6. Finale: Sandras/Tack b. Querriau/Querriau 6/2 4/6 7/6.

DOUBLE MESSIEURS 6 – Demi-finales: Tack/Tedaldi b. Mary/Louis 6/2 6/4, Mahieu/Lavis b. Verbaert/Milaire 6/2 3-2 ab. Finale: Mahieu/Lavis b. Tack/Tedaldi 6/3 6/3.

DOUBLE MESSIEURS 7 – Demi-finales: Debrulle/Cecere b. Tack/Verbaert 6/2 6/1, Verbaert/Marotte b. Dewille/Dewille 6/2 6/1. Finale: Verbaert/Marotte b. Debrulle/Cecere 7/6 6/4.

DOUBLE DAMES 5 – Demi-finales: Vanhée/Anciaux b. Piron/Dupont 6/4 7/5, Dauwe/Manderlier b. Foncoux/Delmotte 4/6 6/3 7/6. Finale: Dauwe/Manderlier b. Vanhée/Anciaux 6/0 6/0.

DOUBLE DAMES 7 – Demi-finales: Alestra/Teirlijnck b. Mastrogiovanni/Eleftheriou 6/1 3/6 7/6, Delens/Chapelle b. Tholet/Lavis 2/6 7/5 7/5. Finale: Alestra/Teirlijnck b. Delens/Chapelle 6/3 6/2.

DOUBLE MIXTE 2 – Demi-finales: Poulain/Delcourt b. Bernard/Donnay wo, Moucheron/Nayome bye. Finale: Moucheron/Nayome b. Poulain/Delcourt 4/6 6/0 7/6.

DOUBLE MIXTE 3 – Demi-finales: Piron/Roulin b. Viera-Perez/Lauriers 7/6 6/4, Schiettecatte/Nizet b. Lorena/Barbier 6/4 6/4. Finale: Schiettecatte/Nizet b. Piron/Roulin 6/4 6/4.

DOUBLE MIXTE 4 – Demi-finales: Petitjean/Biernaux b. Fiorillo/Pirson 6/4 6/3, Laroche/Neumann bye. Finale: Petitjean/Biernaux b. Laroche/Neumann 7/5 6/0.

DOUBLE MIXTE 5 – Demi-finales: Watteyne/Delmotte b. Debroux/Debroux 6/3 6/2, Beben/Beben b. Siciliano/Degeyter 6/0 6/1. Finale: Beben/Beben b. Watteyne/Delmotte 6/4 6/3.

DOUBLE MIXTE 6 – Demi-finales: Verschoren/Eleftheriou b. Gobert/Dossogne 2/6 7/6 7/6, Kazilieris/Pirard b. Mary/Huyberechts 4/6 6/2 7/6. Finale: Kazilieris/Pirard b. Verschoren/Eleftheriou 7/5 6/2.

DOUBLE MIXTE 7 – Demi-finales: Scieur/Lacour b. Van Ingelgem/Willems 6/0 6/1, Waterlot/Baccus-Debière b. Mastrogiovanni/Di Marino 7/5 6/2. Finale: Scieur/Lacour b. Waterlot/Baccus-Debière 6/1 6/0.