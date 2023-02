Les masters carolos toujours performants

Samedi se déroulaient, à Gand, les championnats de Belgique en salle pour masters. L’UAC était représenté par neuf athlètes et cinq d’entre eux ont obtenu des médailles ! Dans sa catégorie des M45 Denis Thonon est double champion: sur 60m (7'55) et sur 200m (24'19) ! Deux montées sur le podium, c’est également ce qu’a fait Dmitri Rhyjoukine en M55. Le Castellinois a obtenu l’argent au triple saut (9,97m) et le bronze sur 800m (2'15'29). François Cloet (M40) et Jean-Michel Lempereur (M55) peuvent, quant à eux, se targuer d’être vice-champions de Belgique, respectivement à la hauteur (1,70m) et au poids (11,54m). Josué Blandini (M35) a fait une belle course sur 400m, qu’il a fini à la troisième place (53'35). Mais, étant de nationalité italienne, il n’a pas obtenu de médaille. Il s’est aussi classé 7e sur 60m (7'61).