Ghislandi: "Un match qui a un goût de défaite"

lors de la deuxième mi-temps, le jeu n’a pas vraiment évolué, mais après avoir beaucoup donné en début de match, Hasselt accusait le coup. Les joueurs étaient de moins en moins présents physiquement. C’est alors que les Carolos en ont profité pour remonter au score, avec deux buts dans les dix dernières minutes de jeu, grâce à un excellent Atssouli.

Après de nombreuses occasions ratées, l’entraîneur a opté pour de nombreux changements et le dispositif du gardien volant. C’est sans aucun doute ce qui a permis à Charleroi d’arracher un petit point. "On est perfectionnistes, on voit plus ce match comme une défaite que comme une bonne chose. Notre but est de rester dans le top 3. On a perdu deux points aujourd’hui."

Après avoir essuyé deux revers, face à Anderlecht et à Châtelet, il est temps pour les Carolos de se ressaisir, s’ils veulent encore avoir une chance de rester dans le top 3, voire de monter sur la première marche du podium.