Les Kainois avaient pourtant envie de jouer

Mauvaise surprise pour ceux qui s’étaient déplacés au Vert Lion puisque les Liégeois ont acté leur forfait à 45 minutes du coup d’envoi. Une déception pour les Kainois et pour Mathieu Bocquet qui avait envie de jouer: "C’est frustrant. Nous restions sur une bonne sortie et nous espérions confirmer notre regain de forme à domicile. Ans est lanterne rouge et n’a plus de grandes ambitions mais nous avions perdu l’aller et nous voulions prendre notre revanche. En janvier, nous avons peu joué et c’est un nouveau coup d’arrêt pour l’équipe qui avait très envie de livrer un bon match devant ses supporters."