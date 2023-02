Courcelles remporte le derby face à Fleurus sans forcer

Celle-ci a mis fin à un triptyque délicat sur le papier, dans la foulée des succès acquis dans les chocs à Natoye (+2) et Liège C (+5). "Inscrire autant en Dames est plutôt rare. Pourtant, nous aurions pu sans forcer inscrire 15-20 points de plus. Je ne fais pas uniquement allusion au 0 sur 8 par lequel nous avons entamé le match. Nous ratons en effet de nombreux paniers faciles. D’un autre côté, nous ne nous sommes pas laissé endormir par le faux-rythme attendu qu’ont tenté d’imprimer les Fleurusiennes. En résumé, nous ne réalisons pas un match exceptionnel, en comparaison de nos deux précédentes sorties, mais nous avons fait preuve du sérieux nécessaire pour aller chercher cette 17e victoire en autant de sorties." De fait, on ne voit pas trop qui pourra encore empêcher le BEC de remporter le titre de saison régulière. D’autant que Liège, de manière étonnante, a déclaré forfait pour le déplacement à Arlon. Dans les faits, les Courcelloises possèdent désormais 5 succès de marge. A sept journées du terme, c’est énorme.