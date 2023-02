Vestiaires Gilly-Courcelles

"Battus par plus forts"

"Nous n’avons rien à revendiquer aujourd’hui, nous sommes battus par plus forts que nous, analyse le T2 Keevin Terwagne, en l’absence de Nicolas Flammini. Pourtant, nous avons bien commencé le match avec ce coup franc sur le poteau. Mais sur les flancs, Gilly était plus rapide, plus technique que nous et dans le milieu, le capitaine Mbango a été monstrueux."