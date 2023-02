Cartes jaunes: Castellana, Miceli, Gondry, Dethier, Fragapane, Dinatale, Cannella.

RANSART: Allard, Castellana, Degeyter, Crocco, Dufer, Miceli, Courtin Silva, Prevot (62e Gnakpa), Cagnina (46e Quina), Hemal, Venezia (70e Conte).

LE RŒULX: Massamba, Chebaïki, Zammuto, Iuliano, Dinatale, Cleves (64e Njangui), Attardo, Decrem (12e Marra ; 82e Nave), Gondry, Fragapane, Dethier (71e Cannella).

Face à la pire défense de la série et face à un joueur de champ dans le but, le mot d’ordre était clair du côté ransartois: gagner, coûte que coûte pour creuser un écart de sept points avec l’adversaire du jour. Mais après 90 minutes, Damien Miceli résumait parfaitement bien la prestation de son équipe. "En un mot ? Catastrophique. On a essayé, mais qu’est-ce qu’on peut revendiquer de plus aujourd’hui."

Pour le même prix, Ransart ne prenait pas de point si Le Rœulx était parvenu à mieux exploiter ses contre-attaques. "Et en essayant, on est beaucoup sorti de défense et on peut être battu. Heureusement pour nous, ils ont été maladroits."

Ni Courtin Silva, ni Cagnina et ni Venezia ne sont parvenus à tromper Massamba, qui ne fut pas totalement académique, mais ô combien efficace dans sa cage inviolée.

Les Cougars devront afficher un tout autre visage lors des prochaines échéances (Solre et Courcelles), au risque de se faire peur et de lutter jusqu’au bout du championnat pour leur survie dans l’élite hennuyère.