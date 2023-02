Arbitre : M.Somville.

Cartes jaunes : Arena, Qoli, Kourouma, Erculisse, Santinelli, Luvovadio.

Buts : Ulens (1-0, 6e), Ulens (2-0, 34e), Arena (2-1, sur pen., 43e), Boumediane (2-2, 47e).

SYMPHORINOIS : Polain ; Meurant, Rucquois, Druart, Drouven, Strobbe, Erculisse, Goditiabois (61e Citro), Ulens, Sera (61e Gava), Revercez.

GOSSELIES : Martinez ; Santinelli, Kourouma, Pingaut, Bollens, Laloux (88e Chantrenne), Alestra, Boumediane, Qoli, Arena (90e Butera), Luvovadio (85e Kudiangana).

Gosselies n’a toujours pas gagné à l’extérieur cette saison, mais cette unité raflée en terres montoises faisait le bonheur de son président, Franco Scimemi. "Un point en or, vraiment ! Un résultat positif qui nous permet de continuer à y croire. Tant qu’il y a vie, il y a espoir, non ? Il nous reste sept finales à négocier et si nous les abordons avec la mentalité conquérante qui était la nôtre en seconde mi-temps, tout est encore possible. Aussi longtemps que nous grappillerons des points comme nous le faisons actuellement, le maintien est plus que jamais envisageable."

D’un visage rayonnant, on passait sans transition à une mine déconfite, celle de Terence Jaumain, le mentor des Chiconniers, qui espérait un autre dénouement que ce troisième nul de rang. "Empocher toute la mise était notre unique objectif et je ne peux que parler d’échec de notre part, car quand on a fait le nécessaire pour mener 2-0 à la maison, on se devait de mieux gérer les événements. Nous avons tout simplement oublié de tuer le match. Le penalty concédé peu avant la pause a été le tournant de la rencontre. Une sentence à la légitimité contestée par mes joueurs, mais je ne vais pas me retrancher derrière ça pour expliquer ce résultat insuffisant. Une décision qui a relancé notre adversaire, plus agressif en seconde période, et du coup, poser notre jeu est devenu beaucoup plus compliqué."