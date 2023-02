Rien n’arrête les Seneffois !

Derrière les intouchables Carnières et Monceau B, Snef B réalise une saison remarquable avec un noyau plutôt jeune. Troisièmes au classement, en compagnie de Forchies mais avec deux matches en moins, les Seneffois balayent tout sur leur passage en ce moment. La Jeunesse Trazegnies en a fait l’amère expérience dimanche avec cette défaite cinglante, 14-0: "Nous avons marqué après une minute 30 et nous avons constamment maintenu la pression sur notre adversaire, analyse l’entraîneur Carmelo Fonnesu. J’ai vraiment un bon groupe à ma disposition dans un club structuré. Je suis très optimiste pour la suite, les joueurs ont bien progressé, surtout depuis le début de ce deuxième tour, au niveau de la vitesse et de la finition. On espère accrocher ce tour final pour faire quelque chose de bien."D.D.R.