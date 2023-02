Cartes jaunes: Meeus, Bergiers, Yagan.

Buts: Felix (0-1, 25e), Yagan (1-1, 78e).

TIRLEMONT: Herbots, Bergiers (67e Chantrain), Meeus, Vanwesemael, Saidi (72e Marchal), Naudts, Yagan, Singh, Bracké (72e Kempeneers), Bogaerts, Arrivas (76e Materne).

OLYMPIC: Moriconi, Felix, Maisonneuve, Hassaini (77e Gaye), Miljanovic (63e Ouali), Hadj-Moussa (77e Saïdane), Kouri, Ito Singa, (90e Vanderbecq) Massengo, Penin, Rivollier

Ce déplacement à Tienen ne ressemblait en rien à une promenade de santé et dès les premières minutes de jeu, Xavier Robert haranguait ses troupes en demandant plus d’intensité. Les Brabançons imprimaient un faux rythme lent et les Dogues ne parvenaient pas à rentrer dans le match. Suite à un corner, peu avant la demi-heure de jeu, Felix était bien positionné pour placer le cuir au fond des filets d’Herbots. La prudence restait de mise car juste avant la pause, Moriconi devait sortir le grand jeu pour sauver les siens.

Un Olympic plus conquérant qui gaspille

Cela sentait le remontage de bretelles au vestiaire, les Carolos reprenaient pied au plancher en seconde période. La plus chaude alerte était locale, Singh tentait une frappe que Moriconi sortait en corner du bout des gants. Riposte olympienne mais double gâchis devant le but ! Ouali et Hadj-Moussa galvaudaient les occasions.

Moriconi sortait une nouvelle parade tel un félin se couchant sur sa ligne, évitant l’égalisation. À un quart d’heure du terme de la rencontre, Yagan rétablissait l’égalité parfaite. Il restait dix minutes à jouer et Vanwesemael manquait crucifier l’Olympic. Les Carolos pouvaient s’estimer heureux avec ce point pris grâce à leur gardien, gâchant un trop grand nombre d’occasions. Des points précieux perdus dans la course au titre.